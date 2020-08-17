Число жертв коронавируса в США превысило 170 тысяч

С начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, излечились 1,8 миллиона человек.

В США число скончавшихся от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний по состоянию на 3:30 мск скончались 170 019 человек, передает Интерфакс со ссылкой на американский университет Джонса Хопкинса.

С начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, излечились 1,8 миллиона человек.

Всего в мире, по данным университета, на 3:30 по московскому времени насчитывается 21,59 миллиона инфицированных COVID-19 при 773 тысячах летальных исходов.

Источник: Кабар