Число жертв коронавируса в США превысило 170 тысяч

С начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, излечились 1,8 миллиона человек.
В США число скончавшихся от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний по состоянию на 3:30 мск скончались 170 019 человек, передает Интерфакс со ссылкой на американский университет Джонса Хопкинса.
С начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, излечились 1,8 миллиона человек.
Всего в мире, по данным университета, на 3:30 по московскому времени насчитывается 21,59 миллиона инфицированных COVID-19 при 773 тысячах летальных исходов.
Источник: Кабар
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