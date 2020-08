Госдеп США призвал Бишкек и Ташкент освободить журналиста Бобомурода Абдуллаева

Государственный департамент США призвал правительства Узбекистана и Кыргызстана освободить из-под ареста независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева.

В своем заявлении Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепа США напоминает официальному Бишкеку и Ташкенту, что свобода слова и свобода передвижения являются одной из фундаментальных свобод человека.

В заявлении, обнародованном Бюро в соцсети Twitter, сказано, в частности, следующее: «Свобода слова и свобода передвижения являются основными правами человека, необходимыми для любой функционирующей демократии. Мы призываем правительства Узбекистана и Кыргызстана выполнять свои обязательства и защищать эти права узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева, недавно задержанного в Бишкеке».

Напомним, что ранее посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм заявил, что обеспокоен недавними новостями о задержании узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева сотрудниками кыргызстанских спецслужб и призвал официальный Бишкек освободить Бобомурода Абдуллаева и позволить ему беспрепятственно покинуть страну.

Узбекский журналист Бобомурод Абдуллаев был задержан вечером 9 августа сотрудниками кыргызстанских спецслужб в одном из кафе в городе Бишкеке. В ГКНБ сообщили, что журналист был задержан по запросу из Узбекистана.

По данным адвокатов Бобомурода Абдуллаева, журналист подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 158 («Посягательства на Президента Республики Узбекистан») и 159 («Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан») УК Узбекистана.

10 августа Первомайский районный суд города Бишкека избрал меру пресечения для Бобомурода Абдуллаева. Его заключили под стражу в СИЗО ГКНБ до 8 сентября 2020 года.

В понедельник при входе в здание райсуда Абдуллаев заявил местным журналистам, что спецслужбы Узбекистана обвиняют его в публикации в соцсетях материалов за подписью «Қора мерган» («Черный стрелок»), но категорически опроверг эти обвинения. Однако даже после задержания Бобомурода Абдуллаева в Бишкеке и заключения под стражу в Telegram-канале продолжают публиковаться материалы за подписью «Қора мерган».

После задержания Бобомурода Абдуллаева такие авторитетные международные организации, как Amnesty International, Association for Human Rights in Central Asia (AHRCA), Civil Rights Defenders, International Partnership for Human Rights (IPHR), Freedom House, Freedom Now, Norwegian Helsinki Committee (NHC), Committee to Protect Journalists и RSF призвали власти Кыргызстана немедленно освободить из-под стражи независимого журналиста из Узбекистана.

Источник: Азаттык