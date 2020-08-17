Сообщается о смерти Айсултана Назарбаева, внука бывшего президента Казахстана

Новостное агентство КазТАГ со ссылкой на ряд неназванных источников пишет, что похороны состоятся 17 августа в Алматы.

Казахстанские новостные агентства 16 августа сообщили о смерти Айсултана Назарбаева, внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и сына бывшего спикера сената парламента Дариги Назарбаевой. Как пишет сайт Zakon.kz, Айсултан Назарбаев скончался «сегодня ночью в Лондоне». «Причина смерти выясняется. Предварительно – остановка сердца. Другие подробности пока неизвестны», – говорится в сообщении издания.

Ряд местных и международных СМИ пишут о смерти со ссылкой на сообщение казахстанского новостного сайта, об информации о смерти пишут пользователи в социальных сетях. Комментариев казахстанских официальных органов не последовало. Попытки Азаттыка получить комментарии в пресс-службе МИД Казахстана не увенчались успехом. В канцелярии бывшего президента страны получить комментарий также не удалось.

Новостное агентство КазТАГ со ссылкой на ряд неназванных источников пишет, что похороны состоятся 17 августа в Алматы.

29-летний Айсултан Назарбаев – второй сын старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой и опального бывшего зятя первого президента, ныне покойного Рахата Алиева, который в 2015 году был найден повешенным в австрийской тюрьме (официальной версией смерти назвали суицид).

После окончания британской Королевской военной академии сухопутных войск «Сандхерст» Айсултан вернулся в Казахстан и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны страны. В 2017 году семь месяцев занимал пост исполняющего обязанности вице-президента Казахстанской футбольной федерации. 26 августа ему бы исполнилось 30 лет.

В октябре 2019 года Айсултан Назарбаев был осужден судом в Лондоне за нападение в июне того же года на полицейских в британской столице. Суд признал его виновным в оказании сопротивления полиции и нападении на офицера, которого, как следует из материалов суда, внук экс-президента Казахстана, находясь под воздействием наркотиков, ударил и укусил за руку. Суд назначил ему условный срок, обязал продолжить лечение от наркозависимости и выплатить штраф.

В начале нынешнего года в facebook-аккаунте Айсултана Назарбаева после многомесячной паузы появилась серия постов. Автор сообщил, что «был в тюрьме» и что у него «было много проблем с родственниками». Позже он написал, что находился в частной клинике Priory в Британии для наркозависимых.

В одном из интервью казахстанским журналистам он заявил, что его жизнь в опасности. 13 февраля он заявил в Facebook’e, что обратился с просьбой предоставить ему убежище в Великобритании. В одном из своих постов Айсултан Назарбаев говорил, помимо прочего, что знает о колоссальных коррупционных схемах внутри самой влиятельной в стране семьи и что она пытается на него давить.

Занимавший в то время пост министра информации и общественного развития Даурен Абаев отверг эти утверждения, заявив, что посты в facebook-аккаунте Айсултана Назарбаева написаны «под манипуляциями определенных людей». Абаев, слова которого тогда стали первой официальной реакцией на слова Айсултана Назарбаева, назвал эти посты «жалкой попыткой дискредитации» первого президента страны.

Источник: Азаттык