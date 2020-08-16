Агентство AP опубликовало кадры гибели протестующего в Минске

Агентство Associated Press (AP) опубликовало видео, на котором запечатлен момент гибели демонстранта в Минске 10 августа.
Некоторые кадры этой трагедии появились в Интернете ранее. Но в субботу опубликован снимок, сделанный с довольно близкого расстояния.
Этот снимок в некоторых СМИ назван «фото дня». На нем Александр Тарайковский снят лицом к оператору. Между ним и манифестантом, прижимающим руку к груди под окровавленной футболкой, стоят семеро спецназовцев (за кадром их еще больше). Они смотрят на Тарайковского, похоже, профессионально безразлично. Через несколько секунд тот падает.
Есть еще видеокадр, сделанный почти «из-за спины» Тарайковского. Когда человек с поднятыми руками оказывается вблизи шеренги солдат, неожиданно ему навстречу вспыхивает яркая точка огня (стоп-кадр). Вероятно, это и был тот самый выстрел.
И есть третья съемка. Она велась с другой точки, сверху, вероятно из окна ближайшего дома. Шеренга спецназовцев, подстреленный человек в белой футболке. Он нерешительно делает один шаг, другой – и падает на спину. Через мгновение солдаты быстро идут к лежащему телу. В эту секунду в кадре появляется машина, едущая в нескольких метрах от солдат, уже подбежавших к жертве. Один из них заторопился к машине и выстрелил в нее – это видно по облачку дыма из ствола. Вероятно, выстрел был сделан, чтобы свидетель не останавливался, а, испугавшись, быстро проехал дальше.
Источник: Азаттык
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