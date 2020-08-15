Больше новостей на нашем телеграм-канале

Подробности В мире 15.08.2020 09:18 Просмотров: 11

За сутки в Казахстане пневмонией с признаками коронавируса заболели 828 человек

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 17 494, летальных случаев - 211. Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 15 августа. Так, за прошедшие сутки зафиксированы 828 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса и 13 летальных исходов. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 17 494, летальных случаев - 211. Источник: centralasia.media