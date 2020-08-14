(Видео) Светлана Тихановская выступила с новым обращением.

«Нас, сторонников перемен, большинство, этому есть документальное подтверждение — копии протоколов.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, покинувшая страну после выборов главы государства, записала новое обращение к жителям республики. Видео опубликовано на YouTube-канале «Страна для жизни».

На видео она заявила, что там, где комиссии честно посчитали голоса на прошедших выборах, ее поддержка составила 60-70%, а в районе Новая Боровая – до 90%.

«Нас, сторонников перемен, большинство, этому есть документальное подтверждение — копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%, а в Новой Боровой — 90%», - сказала она.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. Но в штабе Тихановской заявляли, что не признают результаты ЦИК.

Источник: centralasia.media