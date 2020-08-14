Число больных коронавирусом в мире достигло почти 21 млн человек

Число больных в мире коронавирусной инфекцией COVID-19 на сегодня составляет 20 млн 907 тыс. 410 человек.

Об этом сообщается в онлайн-карте, разработанной учеными института Джона Хопкинса.

Отмечается, что на первом месте по числу заболевших США – 5 млн 249 тыс., в Бразилии – 3 млн. 224 тыс., в Индии – 2 млн 461 тыс., в России – 905,7 тыс., в Южной Африке – 572 тыс., в Перу – 507 тыс.

Число зараженных в Казахстане достигло 101 тыс. 846 человек, в Узбекистане 33 тыс. 561.

Всего в мире от COVID-19 умерли 755 тыс. 612 человек.

Источник: Кабар