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Подробности В мире 14.08.2020 13:10 Просмотров: 2

В Узбекистане коронавирус обнаружен еще у 238 человек

По состоянию на 11:00 14 августа в Узбекистане зарегистрировано 238 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество зараженных достигло 33 561 человека. Новые случаи выявлены в 7 регионах страны: 132 человека - в Ташкенте (105 человек среди населения, 27 человек в карантинном центре Ортасарай (все из-за границы), 35 человек в Самаркандской области; 32 человека в Ташкентской области; 12 человек в Наманганской области; 11 человек в Кашкадарьинской области; 10 человек в Сырдарьинской области; 6 человек в Навоийской области. Источник: centralasia.media