В Узбекистане коронавирус обнаружен еще у 238 человек

По состоянию на 11:00 14 августа в Узбекистане зарегистрировано 238 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество зараженных достигло 33 561 человека.
Новые случаи выявлены в 7 регионах страны:
132 человека - в Ташкенте (105 человек среди населения, 27 человек в карантинном центре Ортасарай (все из-за границы),
35 человек в Самаркандской области;
32 человека в Ташкентской области;
12 человек в Наманганской области;
11 человек в Кашкадарьинской области;
10 человек в Сырдарьинской области;
6 человек в Навоийской области.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!