Трамп ожидает, что ОАЭ и Израиль подпишут мирное соглашение в США в течение трех недель

У нас происходит много чего интересного и с другими странами, это также касается соглашений о мире.
Президент США Дональд Трамп полагает, что подписание соглашения между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем о полной нормализации двусторонних отношений состоится в Вашингтоне в течение трех недель. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции.
Трамп выразил признательность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. «Я ожидаю, что приму их в Вашингтоне очень скоро для подписания соглашения. Я бы сказал, что мы, вероятно, сделаем это в течение следующих трех недель», - отметил президент США.
«У нас происходит много чего интересного и с другими странами, это также касается соглашений о мире. В последующие недели будет много важных новостей», - сказал Трамп. Он не привел каких-либо подробностей.
«Думаю, палестинцы очень хотят участвовать в том, что мы делаем», - сообщил американский лидер. «Я считаю, что в конечном счете будет мир между Израилем и палестинцами. Я считаю, что это произойдет», - добавил он. «Думаю, когда эти большие, влиятельные и богатые страны сделают шаги, палестинцы последуют за ними», - отметил американский президент.
ТАСС напоминает о том, что в четверг Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли договоренностей о полной нормализации двусторонних отношений. Это же следует из совместного заявления двух стран. Договоренности, в частности, предполагают приостановку Израилем принятия решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.
Источник: Кабар
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