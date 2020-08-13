Президент Ливана озвучил сумму ущерба от мощного взрыва в Бейруте

Ущерб от мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту Бейрута, оценивается более чем в $15 млрд.

Такие данные привел президент Ливана Мишель Аун в телефонном разговоре с королем Испании Филиппом VI, пишет ТАСС.

Отмечается, что в ходе разговора испанский монарх выразил соболезнования и солидарность с народом Ливана, а также готовность оказать необходимую помощь.

Страховые компании предварительно оценивают убытки от взрыва в порту Бейрута в $3 млрд. Губернатор Бейрута Марон Аббуд ранее заявил, что на реконструкцию города потребуется от $12 до 15 млрд. Как сообщило в среду Управление внутренней безопасности Ливана, в результате взрыва было частично или полностью разрушено около 4 тыс. зданий.

Источник: centralasia.media