В Китае коронавирус обнаружили на замороженных куриных крылышках из Бразилии

Новый коронавирус Сovid-19 был обнаружен на импортных замороженных куриных крылышках в городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун в Китае.

Об этом сообщили местные власти утром в четверг, добавив, что продукт был получен из Бразилии, пишет Global Times.

Местный центр по контролю и профилактике заболеваний проверил наличие вируса на поверхности образца продукта из южноамериканской страны, и результат теста на нуклеиновую кислоту оказался положительным. По данным местных властей, все сотрудники, которые могли контактировать с продуктом, прошли тесты нуклеиновой кислоты.

Результаты персонала были отрицательными, а все сопутствующие продукты на складе были опечатаны, в то время как продукты, которые уже были проданы, отслеживаются и регулируются соответствующим органом.

Это был последний случай обнаружения коронавируса на поверхности импортированных замороженных продуктов, после того как вирус был обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов из стран Южной Америки, включая Эквадор.

Образцы, взятые из упаковки замороженных креветок импортированных из Эквадора в ресторане городского округа Уху, провинция Аньхой, дали положительный результат на коронавирус в среду, на следующий день после этого вирус был обнаружен на внешней упаковке импортированных замороженных морепродуктов в прибрежном городе Яньтай, провинция Шаньдун.

Как пишут СМИ с начала июля семь городов Китая сообщили об обнаружении вируса на упаковке импортированных замороженных морепродуктов. Некоторые эксперты в области здравоохранения объясняли это тем, что эпидемия COVID-19 все еще серьезно затрагивает большую часть стран в мире.

Как утверждают некоторые эксперты процедура упаковки замороженных морепродуктов указывает на то, что они с большей вероятностью могут быть загрязнены, помимо этого обычно морепродукты хранятся в условиях низкой температуры, что может также дать вирусу более благоприятную среду для существования.

Источник: centralasia.media