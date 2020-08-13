Трамп заявил, что на выборах большой проблемой станут демократы, а не Россия

Президент США Дональд Трамп считает, что с точки зрения «мошенничества» в ходе предстоящих выборов в США демократы представляют собой большую проблему, чем Россия, Китай или Иран.
Как отмечает агентство ТАСС, в среду на пресс-конференции в Белом доме американский лидер в очередной раз раскритиковал проведение голосования по почте. «Они хотят $3,5 млрд. на голосование по почте по всей стране. Это будет величайшее мошенничество в истории выборов. Вы всегда говорите про Россию, Китай и Иран, когда речь идет о выборах, но ваша самая большая проблема будет связана с демократами, а не с Россией, Китаем или Ираном. Это будет величайшее мошенничество из когда-либо совершенных, помимо, пожалуй, того, что демократы сделали с моей кампанией, когда они шпионили за моей кампанией», - сказал Трамп.
По мнению президента, его политические оппоненты, включая спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера демократов в Сенате Чака Шумера, держат американский народ «в заложниках», мешая согласованию нового пакета мер стимулирования экономики в условиях пандемии.
Трамп уже неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительного подсчета бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.
Со своей стороны представители Демократической партии США считают, что в условиях пандемии коронавируса подобный вариант голосования - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках. В понедельник глава вашингтонской администрации заявил, что демократы вмешиваются в ход американских выборов, настаивая на проведении процедуры голосования по почте.
Источник: Кабар
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