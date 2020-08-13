(Видео) МИД Литвы: Вильнюс и Минск не договаривались о приезде Тихановской

Вильнюс и Минск не договаривались о приезде в Литву кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил в среду министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В эфире "Эха Москвы" Линкявичюс сказал, что Тихановской, судя по известной ему информации, "предложили не очень большой выбор: или покинуть страну или какие-то другие, не очень удобные варианты". Министр отметил, что на момент приезда в Литву у кандидата в президенты от оппозиции была действующая виза.

Также, по словам Линкявичюса, в настоящее время Тихановская воссоединилась со своими детьми, "восстанавливается после стресса и чувствует себя лучше". Одновременно глава МИДа сказал, что, по правилам страны, Тихановская должна оставаться в течение двух недель в изоляции из-за эпидемии коронавируса.

Президент Литвы Гитанас Науседа тем временем предложил создать в Белоруссии национальный совет из представителей властей и гражданского общества с целью преодоления кризиса, связанного с прошедшими президентскими выборами. Науседа сообщил, что обсудил эту инициативу с лидерами Польши и Латвии. Если Минск одобрит предложение, освободит задержанных на стихийных акциях и прекратит насилие, президенты Литвы, Латвии и Польши могли бы взять на себя посредническую миссию в диалоге. Одновременно Литва допустила введение национальных санкций против Минска, передаёт "Интерфакс".

В Белоруссии несколько дней продолжаются массовые протесты сторонников оппозиции, которая не признаёт победу на президентских выборах Александра Лукашенко, называя результаты сфальсифицированными. За три дня милиция задержала около 6 тысяч человек, 250 оказались в больницах, один человек погиб.

Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Штаб незарегистрированного на выборах кандидата, арестованного экс-банкира Виктора Бабарика в среду отверг прозвучавшие в государственных СМИ обвинения в организации протестов. Представитель штаба Мария Колесникова подчеркнула, что у протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах "как реакция на обман, хамство и применение насилия со стороны власти".

Светлана Тихановская в понедельник обжаловала результаты выборов в ЦИК. После этого она выехала из Белоруссию в Литву, объяснив отъезд тем, что оказалась перед сложным выбором. Предположительно, в здании белорусского ЦИКа было записано видеообращение Тихановской, в котором кандидат призвала своих сторонников не выходить на уличные акции протеста. Мария Колесникова отметила, что понимает выбор Тихановской, поскольку знает, какое давление на нее оказывалось. Президент Литвы Науседа также высказал мнение, что видео Тихановской было записано под давлением.

Источник: Азаттык