Трамп заявил, что его приход к власти спас мир от войны с КНДР

У вас была бы война с Северной Кореей. Они ожидали, что начнется война.
Если бы на президентских выборах в США в 2016 году победила представитель демократов Хиллари Клинтон, то мир мог столкнуться с угрозой войны с Северной Кореей, считает президент Дональд Трамп.
«Все задумываются, где бы мы были, если бы пришла Хиллари Клинтон. Мы, а, может, и весь мир перестал бы существовать, и миллионы наших людей погибли бы», - заявил Трамп в радиошоу Хью Хьюитта.
«У вас была бы война с Северной Кореей. Они ожидали, что начнется война. А где же война? Войны нет», - констатировал Трамп.
Интерфакс сообщает, Президент в очередной раз сказал, что Китай, Иран и КНДР не хотят его переизбрания на пост президента в ноябре текущего года, рассчитывая на заключение более выгодных для себя соглашений с Соединенными Штатами в случае победы демократов.
«Если я не выиграю, вы получите сделку с Ираном в первый же месяц, потому что это все, чего они ждут», - сказал Трамп. По его словам, «Иран вернется к сделке, которая для него будет даже лучше, чем ужасная первая, когда они получили $150 миллиардов долларов плюс $1,8 миллиарда долларов наличными».
Трамп добавил, что Китай тоже надеется на его поражение, «потому что в этом случае он завладеет Соединенными Штатами».
Президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года.
Источник: Кабар
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