Камала Харрис станет вице-президентом США в случае победы Байдена

Трамп имел в виду прошлогодние дебаты между однопартийцами-демократами за право быть номинированным в кандидаты для участия в президентских выборах.

Сенатор от американского штата Калифорния Камала Харрис станет первой женщиной, представляющей цветное население США, которая будет номинирована на пост вице-президента США от одной из двух главных политических партий.

Президент США Дональд Трамп немедленно отреагировал на решение Джо Байдена: разве можно брать в напарники человека, который проявил к вам такое неуважение на прошлогодних дебатах. О реакции Трампа сообщило вечером 11 августа новостное агентство Reuters.

Трамп имел в виду прошлогодние дебаты между однопартийцами-демократами за право быть номинированным в кандидаты для участия в президентских выборах. Тогда Харрис остро полемизировала с Байденом, припомнив ему некоторые политические решения из недавнего прошлого. Это внутрипартийное соревнование выиграл Байден. Но, возможно, именно в тех дебатах, когда Харрис эмоционально критиковала его, он разглядел в ней ценные качества публичного политика. Газета New York Times (NYT) в связи с этим пишет: даже в не самые лучшие моменты своего соревнования с тогдашними соперниками по дебатам Харрис умела увлечь демократический электорат пусть и воображаемыми, но захватывающими перспективами ее — теоретически возможного — поединка с президентом Трампом.

В прошлом году, когда попытки Харрис добиться выдвижения не принесли ей успеха, многие коллеги по партии не могли даже представить себе, что она вновь окажется включенной в кампанию за Белый дом, пишет NYT.

Камале Харрис 55 лет. Можно ожидать, что она придаст кампании Байдена больше энергичности и вдохновения, отмечается в публикации.

Источник: Азаттык