На утро 12 августа в Казахстане выявлен 691 новый случай коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 691 заболевший коронавирусной инфекцией, из них 377 без клинических проявлений.
Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- город Нур-Султан - 143 / 105;
- город Алматы - 97 / 75;
- Восточно-Казахстанская область - 75 / 26;
- Карагандинская область - 66 / 9;
- Акмолинская область - 50 / 27;
- Западно-Казахстанская область - 45 / 20;
- Северо-Казахстанская область - 35 / 10;
- Костанайская область - 29 / 17;
- Павлодарская область - 26 / 8;
- Алматинская область - 22 / 15;
- Атырауская область - 21 / 18;
- Жамбылская область - 19 / 16;
- Туркестанская область - 16 / 7;
- Актюбинская область - 16 / 6;
- Мангистауская область - 15 / 11;
- Кызылординская область - 9 / 6;
- город Шымкент - 7 / 1.
Таким образом, всего в стране выявлено 100 855 случаев заболевания коронавирусом.
Источник: centralasia.media
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