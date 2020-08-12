На утро 12 августа в Казахстане выявлен 691 новый случай коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 691 заболевший коронавирусной инфекцией, из них 377 без клинических проявлений.

Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- город Нур-Султан - 143 / 105;

- город Алматы - 97 / 75;

- Восточно-Казахстанская область - 75 / 26;

- Карагандинская область - 66 / 9;

- Акмолинская область - 50 / 27;

- Западно-Казахстанская область - 45 / 20;

- Северо-Казахстанская область - 35 / 10;

- Костанайская область - 29 / 17;

- Павлодарская область - 26 / 8;

- Алматинская область - 22 / 15;

- Атырауская область - 21 / 18;

- Жамбылская область - 19 / 16;

- Туркестанская область - 16 / 7;

- Актюбинская область - 16 / 6;

- Мангистауская область - 15 / 11;

- Кызылординская область - 9 / 6;

- город Шымкент - 7 / 1.

Таким образом, всего в стране выявлено 100 855 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: centralasia.media