США хотят заключить с Россией, Китаем новое соглашение по контролю над вооружениями

По словам Трампа сейчас США работают с Россией над договоренностью о ядерных вооружениях, потому что этого хочет РФ.
Президент США Дональд Трамп считает ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению самой крупной международной проблемой. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Трампа сейчас США работают с Россией над договоренностью о ядерных вооружениях, потому что этого хочет РФ.
Отвечая в ноябре 2019 года на вопрос ТАСС в Вашингтоне, он заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.
Россия и США 16-18 августа в Вене проведут новый раунд консультаций по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Источник: media-center.kg
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