Путин сообщил, что его дочь сделала прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса.
Это заявление он сделал на совещании с правительством, где объявил о госрегистрации первой российской вакцины от COVID-19, сообщает РИА Новости.
«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день - 37 с небольшим и все», - рассказал Путин.
«После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась и сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие», - добавил президент.
Он отметил, что «у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений, и температуры нет после прививки». «Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали», - заключил Путин.
Источник: Кабар
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