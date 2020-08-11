Путин сообщил, что его дочь сделала прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса.

Это заявление он сделал на совещании с правительством, где объявил о госрегистрации первой российской вакцины от COVID-19, сообщает РИА Новости.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день - 37 с небольшим и все», - рассказал Путин.

«После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась и сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие», - добавил президент.

Он отметил, что «у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений, и температуры нет после прививки». «Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали», - заключил Путин.

Источник: Кабар