В Греции арестован «вор в законе»

В пригороде Афин был задержан мужчина, которого местные СМИ отнесли к «русской мафии».

Об этом сообщает издание “Прайм Крайм”.

Греческие СМИ назвали его руководителем «русской мафии», одной из самых жестких мафиозных структур в мире. При этом у него был обнаружен паспорт гражданина Грузии, который, по мнению полиции, является поддельным. Известно, что он разыскивался испанскими властями и был арестован на основании европейского ордера на арест. Арест преступника был произведен после получения информации сотрудниками полиции Департамента по преследованию международных преступных организаций и отделом по борьбе с организованной преступностью и торговлей людьми Службы безопасности Аттики.

“Вор в законе” был арестован 5 августа в Кавури. При обыске его машины обнаружены перцовый баллончик и кобура от пистолета. Это стало основанием для ареста «с поличным», по статье за нарушение закона об оружии. Сообщается, что задержанный якобы ложно заявил полиции, что он гражданин Грузии и предъявил соответствующий паспорт. Однако после проверки его личности компетентными сотрудниками греческой полиции, совместно с их испанскими коллегами, задержанный был идентифицирован, как лицо, преследуемое на основании европейского ордера на арест.

Согласно документам обвинения, задержанный разыскивается испанскими властями за преступления, связанные с созданием преступной организации, незаконным хранением оружия, подделкой документов, мошенничеством и отмыванием денег. Как выяснилось, в последние годы разыскиваемый преступник проживал в Кавури, используя паспорта граждан России и Грузии возрастом 36, 37 или 39 лет. Из его досье видно, что арестованный в 2004 году за свои действия был «коронован», как вор в законе. На его «коронацию» дали согласие два других вора в законе. Арестованного сегодня доставили в компетентную прокуратуру.

По данным издания, в Греции живут 100 грузинских «воров в законе». После переезда за границу они не прекратили свою преступную деятельность. Напротив, неопытность местной полиции привела к тому, что грузинские воры по полной развернулись в Греции и в других странах Европы. Мафия делает ставку на торговлю наркотиками и контроль над портами Греции. Греция вошла в орбиту самых могущественных постсоветских преступных группировок, контролирующих важные секторы экономики, облагающих данью предпринимателей в Афинах и в Салониках.

Источник: reporter.kg