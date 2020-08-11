В Узбекистане количество зараженных коронавирусом достигло 31 304 человек

По состоянию на 00:50 11 августа в Узбекистане выявлено еще 236 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
В разрезе регионов:
- в Ташкенте — 209;
- Ташкентской области — 14;
- Андижанской области — 11;
- Ферганской области — 2.
Таким образом, общее количество пациентов с коронавирусом в Узбекистане достигло 31 304 человека.
Источник: centralasia.media
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