Минск охвачен беспорядками, протестующие закидывают милицию коктейлями Молотова

Столица Белоруссии вторую ночь охвачена масштабными протестами.

Акции переходят в открытое противостояние с правоохранительными органами.

Столкновения происходят в разных частях города. Сообщается о задержаниях.

На одной из улиц протестующие забросали милицию коктейли Молотова. Об этом свидетельствуют многочисленные видео в соцсетях.

Ряд станций метро закрыты, как и часть центральных улиц. СМИ сообщают, что движение перекрыто самими автомобилистами, чтобы не дать проехать спецмашинам правоохранительных органов.

Силовые структуры продолжают стрелять по участникам акций протеста резиновыми пулями и применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Источник: centralasia.media