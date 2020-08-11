Минск охвачен беспорядками, протестующие закидывают милицию коктейлями Молотова

Столица Белоруссии вторую ночь охвачена масштабными протестами.
Акции переходят в открытое противостояние с правоохранительными органами.
Столкновения происходят в разных частях города. Сообщается о задержаниях.
На одной из улиц протестующие забросали милицию коктейли Молотова. Об этом свидетельствуют многочисленные видео в соцсетях.
Ряд станций метро закрыты, как и часть центральных улиц. СМИ сообщают, что движение перекрыто самими автомобилистами, чтобы не дать проехать спецмашинам правоохранительных органов.
Силовые структуры продолжают стрелять по участникам акций протеста резиновыми пулями и применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Источник: centralasia.media
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