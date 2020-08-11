Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
В мире
Просмотров: 25

Минск охвачен беспорядками, протестующие закидывают милицию коктейлями Молотова

Столица Белоруссии вторую ночь охвачена масштабными протестами.

Акции переходят в открытое противостояние с правоохранительными органами.

Столкновения происходят в разных частях города. Сообщается о задержаниях.

На одной из улиц протестующие забросали милицию коктейли Молотова. Об этом свидетельствуют многочисленные видео в соцсетях.

Ряд станций метро закрыты, как и часть центральных улиц. СМИ сообщают, что движение перекрыто самими автомобилистами, чтобы не дать проехать спецмашинам правоохранительных органов.

Силовые структуры продолжают стрелять по участникам акций протеста резиновыми пулями и применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Источник: centralasia.media

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить