Ливанское правительство ушло в отставку

Митингующие в минувшую пятницу захватили здания четырех министерств, однако армии удалось вытеснить их из правительственных комплексов.

Правительство Ливана отправлено в отставку в полном составе, передает “РИА Новости” со ссылкой на заявление главы министерства здравоохранения республики.

На собрании кабмина в понедельник министр отметил, что так ливанские власти выполнят одно из требований граждан, которые с 7 августа выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения.

Демонстранты забрасывали стражей правопорядка камнями и петардами, в ответ в них кидали гранаты со слезоточивым газом. Они также требовали роспуска парламента и реформ.

Митингующие в минувшую пятницу захватили здания четырех министерств, однако армии удалось вытеснить их из правительственных комплексов.

Из-за беспорядков, по сведениям МВД, погиб сотрудник сил безопасности, пострадали свыше 700 человек.

Источник: reporter.kg