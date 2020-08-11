Ливанское правительство ушло в отставку

Митингующие в минувшую пятницу захватили здания четырех министерств, однако армии удалось вытеснить их из правительственных комплексов.
Правительство Ливана отправлено в отставку в полном составе, передает “РИА Новости” со ссылкой на заявление главы министерства здравоохранения республики.
На собрании кабмина в понедельник министр отметил, что так ливанские власти выполнят одно из требований граждан, которые с 7 августа выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения.
Демонстранты забрасывали стражей правопорядка камнями и петардами, в ответ в них кидали гранаты со слезоточивым газом. Они также требовали роспуска парламента и реформ.
Митингующие в минувшую пятницу захватили здания четырех министерств, однако армии удалось вытеснить их из правительственных комплексов.
Из-за беспорядков, по сведениям МВД, погиб сотрудник сил безопасности, пострадали свыше 700 человек.
Источник: reporter.kg
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