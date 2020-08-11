Трамп прервал брифинг из-за стрельбы у Белого дома

По словам президента Трампа, "судя по всему", агент секретной службы выстрелил в вооруженного человека.

В понедельник пресс-брифинг президента США Дональда Трампа в Белом доме был внезапно прерван, и президент в сопровождении сотрудников секретной покинул комнату, где проводятся брифинги. Через несколько минут президент вернулся и заявил о том, что неподалеку от Белого дома была стрельба.

По словам президента Трампа, "судя по всему", агент секретной службы выстрелил в вооруженного человека. Секретная служба, охраняющая руководство страны, сообщила на своей странице в Твиттере о том, что ведется расследование инцидента, в ходе которого ее сотрудником было применено оружие. Сотрудник секретной службы и другой участник инцидента находятся в больнице. В сообщении подчеркивается, что на территорию Белого дома посторонние не проникали и никому из работающих там ничего не угрожало.

Инцидент произошел в одном квартале от Белого дома. Как рассказывают журналисты, присутствовавшие на брифинге, через несколько минут после начала выступления президента они услышали выстрели и к президенту подошел сотрудник секретной службы сообщивший о стрельбе неподалеку от Белого дома. Президент покинул комнату брифингов и отправился в Овальный кабинет. Вскоре он вернулся и продолжил пресс-конференцию. На вопрос заставил ли его это эпизод понервничать, президент ответил: " Я выгляжу встревоженным?"

Агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщает, что непоименованный подозреваемый находится в критическом состоянии в больнице. Следователи пытаются выявить мотивы его действий. В том числе выясняется страдает ли он от психических расстройств.

Источник: Азаттык