Если китайская вакцина будет одобрена, она будет поставлена ​​в первую очередь в Монголию, - посол КНР

Заместитель премьер-министра Монголии Я.Содбаатар принял посла Китайской Народной Республики в Монголии Чая Вэньруя.
Во время встречи посол Чай Вэньруй сказал, что Китай усердно работает над разработкой вакцины против коронавирусной инфекции, и если Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину, КНР поставит ее в первую очередь в Монголию.
Кроме того, в рамках своих усилий по предотвращению коронавируса Китай принял решение поставить 100 000 масок M95 в Монголию.
Источник: centralasia.media
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