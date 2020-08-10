Если китайская вакцина будет одобрена, она будет поставлена ​​в первую очередь в Монголию, - посол КНР

Заместитель премьер-министра Монголии Я.Содбаатар принял посла Китайской Народной Республики в Монголии Чая Вэньруя.

Во время встречи посол Чай Вэньруй сказал, что Китай усердно работает над разработкой вакцины против коронавирусной инфекции, и если Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину, КНР поставит ее в первую очередь в Монголию.

Кроме того, в рамках своих усилий по предотвращению коронавируса Китай принял решение поставить 100 000 масок M95 в Монголию.

Источник: centralasia.media