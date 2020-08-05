Сообщается, что в Германии началась вторая волна коронавируса

Руководительница союза врачей Marburger Bund в Германии Зузанне Йона сообщает о второй волне коронавируса.

Об этом пишут мировые издания.

Отмечается, что в упомянутой стране началась вторая волна коронавируса. Но по масштабам она уступает первой волне, которая была в марте — апреле.

«Мы переживаем вторую волну», — говорит Йона.

По ее словам, вторая волна оказалась слабее первой, которая прошла в марте и апреле. Тем не менее число заразившихся растет. Клиники Германии уже подготовились ко второй волне.

В Германии вирус был выявлен у 212 тысяч 328 человек. Выздоровели 194 тысячи 8 больных. Скончались — 9 тысяч 161.

Источник: SUPER.KG, gezitter. org