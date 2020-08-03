Осужденному за теракт на Бостонском марафоне Царнаеву отменили смертный приговор

Джохару Царнаеву отменили смертный приговор. Такое решение принял апелляционный суд Первого округа США.

Приговор был отправлен на новое рассмотрение, потому что коллегия судей сочла, что в ходе процесса над Царнаевым мог быть нарушен принцип беспристрастного отбора присяжных.

В то же время суд не отменяет вины Царнаева в теракте на Бостонском марафоне — даже если новая коллегия присяжных выступит против смертной казни, у него все равно будет пожизненное заключение. Он находится в ​​тюрьме строгого режима в Колорадо.

Сейчас Царнаеву 27 лет. Он и его семья жили в Кыргызстане и Дагестане. Царнаевы переехали в США в 2002 году.

15 апреля 2013 года по время Бостонского марафона были приведены в действие две бомбы и основными подозреваемыми стали братья Царнаевы — Тамерлан и Джохар. В теракте три человека погибли и более 260 получили ранения.

Тамерлан был застрелен в ходе перестрелки с полицией вскоре после теракта. Джохар Царнаев был признан виновным по 30 пунктам, 17 из которых предусматривали смертную казнь.

Жюри присяжных из 12 человек единогласно посчитало, что Царнаев не показал раскаяния и заслуживает смертной казни за соучастие в организации взрыва на Бостонском марафоне. Защита Царнаева во время судебных заседаний признавала его роль в организации взрывов, но настаивала на том, что «движущей силой» совершения теракта был его старший брат Тамерлан.

По тому же делу уроженцу Кыргызстана Хайрулложону Матанову в США были предъявлены обвинения в умышленном уничтожении улик и ложных показаниях. Федеральный суд в Массачусетсе приговорил Матанова к двум с половиной годам лишения свободы за лжесвидетельство.

Матанов с 2010 года проживал в бостонском пригороде Куинси. По данным следствия, он был другом одного из главных подозреваемых в совершении теракта — Тамерлана Царнаева.

Три друга Джохара по колледжу — студенты из Казахстана Диас Кадырбаев и Азамат Тажаяков и американец Робел Филлипос — были признаны виновными за воспрепятствование правосудию.

Диас Кадырбаев получил шесть лет лишения свободы, а в 2018 году был депортирован в Казахстан.

Азамат Тажаяков отсидел три года и в 2016 году был депортирован в Казахстан.

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