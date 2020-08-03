Коронавирусом в мире заразились более 18 млн человек

Число жителей планеты, заразившихся коронавирусом COVID-19, превысило 18 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.



Стопкоронавирус.рф ❗️Последние данные о количестве заболевших коронавирусом в России и в мире, свежую информацию о тестировании граждан и новые меры, подготовленные российскими властями для противодействия распространению инфекции вы можете найти в ежедневном отчете Коммуникационного центра Правительства РФ — .

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За сутки выявлены 260 тыс. новых случаев заражения, днем ранее — 286 тысяч.

Лидерами по числу заразившихся остаются США (4,6 млн), Бразилия (2,7 млн), Индия (1,7 млн) и Россия (849 тыс.). Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в США (154 тыс.), Бразилии (94 тыс.) и Мексике (47 тыс.). Россия занимает 11-е место. Во всем мире умерли 687 тыс. заразившихся.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ситуацию с коронавирусом в мире следует продолжать считать ЧС. По оценкам ВОЗ, темпы распространение COVID-19 увеличились, а пандемия продлится в мире еще долго.



источник: Коммерсантъ