США и Россия начинают трехдневные переговоры по ядерным вооружениям

В Вене 28 июля начинаются трехдневные переговоры представителей США и России по ядерным вооружениям.
В ходе первого раунда переговоров в июне Соединенные Штаты и Россия обсудили договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это соглашение является последним крупным договором о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. Оно ограничивает количество развернутых ядерных стратегических боезарядов для каждой из сторон.
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на пресс-конференции по итогам переговоров 22-23 июня в Вене заявил, что он и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков согласились создать «несколько» технических рабочих групп, и что второе совещание будет зависеть от прогресса в их работе.
По словам представителя президента США, разрабатывается возможность будущего соглашения по контролю над вооружениями взамен СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале.
Сегодняшним переговорам предшествует однодневное обсуждение по вопросам безопасности в космосе 27 июля, первое между двумя странами по этой теме с 2013 года. Соединенные Штаты в ходе обсуждений предложили нормы ответственного поведения в космосе по образцу уже существующих правил ведения войны, основанных на принципах соразмерности и гуманности.
Источник: Азаттык
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