Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 21506

По состоянию на 10:00 часов 28 июля количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 21 506 (+297).

По данным Минздрава, 125 новых случаев было зарегистрировано в Ташкенте, 68 человек в Ташкентской области, 32 - в Бухарской области, 21 - в Сырдарьинской области, 18 - в Наманганской области, 11 - в Навоийской области, 10 - в Ферганской области, 9 - в Андижанской области и 3 - в Республике Каракалпакстан.

В настоящее время в стране выздоровело 11 674 человека, инфицированных коронавирусом (54%), 9 710 пациентов проходят лечение, из них 215 находятся в тяжёлом состоянии, а 81 - в критическом состоянии.

Источник: centralasia.media