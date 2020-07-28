Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы вандалам, оскверняющим правительственные здания

Президент США Дональд Трамп пригрозил уголовным наказанием протестующим, совершающим акты вандализма в отношении правительственных зданий.
"Анархисты, подстрекатели и протестующие, которые уродуют здание федерального суда в Портленде [штат Орегон] или любые другие правительственные постройки во всех наших городах и штатах и наносят им ущерб, будут преследоваться в соответствии с недавно повторно введенным в действие указом о защите памятников. Минимум 10 лет тюрьмы. Не делайте так!" - передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского лидера, опубликованное в понедельник в Twitter.
Беспорядки не прекращались в Портленде все последние дни. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов информировало, что демонстранты, собравшиеся у здания федерального суда вечером 20 июля, нанесли граффити на его стены аэрозольными баллончиками с краской. Правоохранительные органы в ответ распылили слезоточивый газ.
Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.
26 июня Трамп сообщил, что подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов.
Источник: кабар
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