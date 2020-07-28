ВОЗ: Пандемия коронавируса ускорилась

Пандемия коронавируса ускорилась.
Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.
Отмечается, что за последние шесть недель число случаев заболевания выросло в два раза. «В ВОЗ поступили сообщения почти о 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться», — признал Аданом Гебрейесус. По его словам, в ближайшее время организация соберет чрезвычайный комитет для выработки дальнейших рекомендаций.
Источник: Элгезит
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