В Казахстане выявлены 1526 заболевших коронавирусом

Всего в стране выявлено 84 648 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1526 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте Оперативного штаба.
Из них 656 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан - 250 / 82
город Алматы - 253 / 110
город Шымкент - 25 / 20
Акмолинская область - 52 / 23
Актюбинская область - 11 / 3
Алматинская область - 85 / 47
Атырауская область - 65 / 46
Восточно-Казахстанская область - 179 / 69
Жамбылская область - 51 / 31
Западно-Казахстанская область - 86 / 48
Карагандинская область - 118 / 41
Костанайская область - 63 / 42
Кызылординская область - 69 / 31
Мангистауская область - 44 / 7
Павлодарская область - 57 / 23
Северо-Казахстанская область - 70 / 6
Туркестанская область - 48 / 27
Всего в стране выявлено 84 648 заболевших.
Источник: centralasia.media
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