Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен инфицирован коронавирусом.

Сообщения агентства Bloomberg об этом подтвердили в понедельник в Белом доме.

Сообщается, что у О’Брайена болезнь протекает в нетяжёлой форме, он самоизолировался и при этом продолжает работать.

Как отмечает Associated Press, советник Трампа стал наиболее высокопоставленным представителем администрации, заразившимся коронавирусом. Ранее вирус был выявлен у ряда сотрудников аппарата. Белый дом заверил, что опасности заражения президента или вице-президента не было.

За всё время эпидемии коронавирусной инфекцией переболел уже ряд глав государств и правительств, в том числе президент Бразилии и глава правительства России. Все они выздоровели, наиболее тяжело болезнь протекала у британского премьера Бориса Джонсона, который несколько дней провёл в палате интенсивной терапии.

В Соединённых Штатах ежедневно выявляется более 50 тысяч новых случаев заражения, число смертей за сутки в последнее время вновь начало увеличиваться и в некоторые дни превышает тысячу. Всего за всё время эпидемии в США вирус выявили более чем у 4 миллионов 300 тысяч человек — это больше одного процента населения страны. Умерли почти 150 тысяч. По обоим показателям США на первом месте в мире.

Источник: Азаттык