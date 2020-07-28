Во Вьетнаме распространяется новый более опасный и агрессивный тип коронавируса

По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию.

Во Вьетнаме выявили новый более опасный и агрессивный тип коронавируса, сообщает Reuters с ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что в стране выявлено уже 11 случаев нового типа COVID. Два пациента находятся в реанимации.

По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию.

Источник: элгезит