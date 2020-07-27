В мире COVID-19 заражены более 16,2 млн человек. Количество смертей превысило 648 тысяч

Самое большое число заразившихся выявлено в США – 4 234 020 человек

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире на 27 июля 11:30 зарегистрировано 16 миллионов 262 тысячи 481 подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

Самое большое число заразившихся выявлено в США – 4 234 020 человек, следом идут Бразилия – 2 419 091, Индия – 1 435 616, Россия – 811 073, Южная Африка – 445 433, Мексика – 390 516, Перу – 375 961, Чили – 345 790, Великобритания – 301 020, Иран – 291 172.

Жертвами коронавируса в мире стали 648 тысяч 937 человек. В США умерли 146 тысяч 935 человек, в Бразилии – 87 004, Великобритании – 45 837, Мексике — 43 680, Италии — 35 107, Индии — 32 771.

На утро 27 июля в Кыргызстане зарегистрировали 483 новых случая COVID-19. Всего за все время выявлено 33 тысячи 296 случаев заболевания. За прошедшие сутки от вируса скончались 24 человека. Всего от COVID-19 в республике умерли 1 тысяча 301 человек.

Источник: Элгезит