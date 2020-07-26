На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на бубонную чуму

На западе Монголии с 25 июля власти ввели ограничительные меры из-за подозрение на заражение бубонной чумой.
Об этом сообщает монгольское агентство Montsame.
Инцидент произошел в сомоне (местная административно-территориальная единица) Улиастай провинции Завхан. 39-летний местный житель поступил в больницу после того, как неделю назад съел мясо сурка.
У мужчины были симптомы бубонной чумы — лихорадка, мышечная и головная боль. Его, а также девять контактировавших с ним людей, изолировали в больнице. У них взяли анализы, результаты будут готовы в течение двух суток.
В связи с подозрением на чуму сомон Улиастай был закрыт на въезд и выезд с вечера 25 июля. Власти рекомендовали гражданам не охотиться на сурков, не есть их мясо, соблюдать карантинный режим и не собираться в больших количествах.
В начале июля на севере Китая в автономном районе Внутрення Монголия был объявлен третий уровень опасности из-за вспышки бубонной чумы. В больницу поступил житель города Баян-Нур с признаками опасного заболевания.
В середине июля монгольский Минздрав сообщил о смерти 15-летнего подростка от бубонной чумы после того, как он съел мясо сурка.
Источник: centralasia.media
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