Десятки тысяч человек вышли на антиправительственный митинг в российском Хабаровске

Демонстрации с меньшим числом участников проходят во Владивостоке, в Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске.
В Хабаровске (Россия) в субботу прошел очередной массовый митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По сообщает корреспондент Би-Би-Си, эта акция была самой многочисленной за последнее время, и на улицы вышли десятки тысяч людей.
Демонстрации с меньшим числом участников проходят во Владивостоке, в Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске.
Митинги в Хабаровске идут уже 15-й день подряд. Акция началась в полдень по местному времени, а в начале первого прошло шествие по центру города. Демонстранты скандировали лозунги «Я/Мы Фургал» и «20 лет доверия нет!».
«Ощущение, что на улицу вывалил почти весь город. Людей больше, чем в прошлую субботу. Похоже, это самый массовый митинг за эти две с лишним недели», - рассказывает корреспондент Би-би-си.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее говорил, что не намерен выходить к протестующим, а выходные планирует провести в поездке по Хабаровскому краю. Он также говорил, что к организации протестов в Хабаровске причастны иностранные граждане.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!