Десятки тысяч человек вышли на антиправительственный митинг в российском Хабаровске

Демонстрации с меньшим числом участников проходят во Владивостоке, в Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске.

В Хабаровске (Россия) в субботу прошел очередной массовый митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По сообщает корреспондент Би-Би-Си, эта акция была самой многочисленной за последнее время, и на улицы вышли десятки тысяч людей.

Демонстрации с меньшим числом участников проходят во Владивостоке, в Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске.

Митинги в Хабаровске идут уже 15-й день подряд. Акция началась в полдень по местному времени, а в начале первого прошло шествие по центру города. Демонстранты скандировали лозунги «Я/Мы Фургал» и «20 лет доверия нет!».

«Ощущение, что на улицу вывалил почти весь город. Людей больше, чем в прошлую субботу. Похоже, это самый массовый митинг за эти две с лишним недели», - рассказывает корреспондент Би-би-си.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее говорил, что не намерен выходить к протестующим, а выходные планирует провести в поездке по Хабаровскому краю. Он также говорил, что к организации протестов в Хабаровске причастны иностранные граждане.

Источник: centralasia.media