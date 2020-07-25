В Узбекистане за сутки выявлены 667 случаев заражения COVID-19. Всего – 19 тыс. 653

За сутки в стране были выявлены 667 случаев заражения COVID-19, выздоровели от короновирусной инфекции 600 человек, скончались 3 пациента.

В Узбекистане на 25 июля к 10:00 часов по местному времени общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет 19тыс.653, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.

За сутки в стране были выявлены 667 случаев заражения COVID-19, выздоровели от короновирусной инфекции 600 человек, скончались 3 пациента.

В Узбекистане с 13 июля по 1 августа введены дополнительные карантинные ограничения. Медицинские организации принимают пациентов без тестирования на COVID-19. Службы скорой медицинской помощи также оказывают помощь пациентам, не дожидаясь ответа анализа на короновирус.

В Узбекистане от коронавируса выздоровели 10472 (54%) человек, скончались – 106 пациентов. Лечение проходит 9074 пациентов. Из них у 138 пациентов положение тяжёлое, 40 – критическое.

Источник: Кабар