В Узбекистане за сутки выявлены 667 случаев заражения COVID-19. Всего – 19 тыс. 653

За сутки в стране были выявлены 667 случаев заражения COVID-19, выздоровели от короновирусной инфекции 600 человек, скончались 3 пациента.
В Узбекистане на 25 июля к 10:00 часов по местному времени общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет 19тыс.653, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.
За сутки в стране были выявлены 667 случаев заражения COVID-19, выздоровели от короновирусной инфекции 600 человек, скончались 3 пациента.
В Узбекистане с 13 июля по 1 августа введены дополнительные карантинные ограничения. Медицинские организации принимают пациентов без тестирования на COVID-19. Службы скорой медицинской помощи также оказывают помощь пациентам, не дожидаясь ответа анализа на короновирус.
В Узбекистане от коронавируса выздоровели 10472 (54%) человек, скончались – 106 пациентов. Лечение проходит 9074 пациентов. Из них у 138 пациентов положение тяжёлое, 40 – критическое.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!