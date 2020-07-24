Евросоюз запустил программу по борьбе с COVID-19 в Центральной Азии

В рамках программы CACCR, реализуемой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), будет оказана поддержка в смягчении последствий вспышки COVID-19 в регионе.

Европейский Союз запустил программу «COVID-19 в странах Центральной Азии: меры реагирования на кризис» (CACCR) с бюджетом в 3 млн евро, направленную на обеспечение потребностей систем здравоохранения стран Центральной Азии в борьбе с пандемией. Об этом сообщили в представительстве ЕС в КР.

В рамках программы CACCR, реализуемой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), будет оказана поддержка в смягчении последствий вспышки COVID-19 в регионе. Программа также направлена на повышение устойчивости систем здравоохранения стран Центральной Азии через повышение их квалификации и потенциала реагирования на аналогичные угрозы здоровью населения.

В Кыргызстане, помимо прочих мероприятий, в рамках программы будут усилены возможности тестирования и лабораторной диагностики, поставлены качественные СИЗ для медработников, будут изучены пробелы в профилактике, подготовке и реагировании к пандемии. Помимо этого планируется будет проведен анализ нехватки персонала и прочих барьеров, влияющих на эффективное реагирование страны на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения.

Программа CACCR рассчитана на три последовательных этапа. На первом стадии, в рамках существующих национальных планов готовности и реагирования на COVID-19 будут удовлетворены самые срочные запросы и потребности. На втором этапе, когда пик пандемии будет пройден, основное внимание будет уделено восстановлению и подготовке к возможной второй волне COVID-19. На завершающей стадии, с позиции долгосрочной перспективы, будет осуществлен ряд мероприятий в целях создания и поддержания устойчивых, эффективных и прочных систем здравоохранения.

CACCR – двухлетняя региональная программа для стран Центральной Азии, запущенная в июле 2020 г. Она осуществляется в рамках «пакета солидарной помощи» с бюджетом в 124 млн евро, подготовленной Европейским Союзом для региона Центральной Азии как часть программы глобального ответа на COVID-19 «Team Europe».

Источник: Кабар