Золотовалютные резервы Узбекистана превысили 32 млрд долларов США

По данным на 1 июля, официальные резервные активы Узбекистана составили 32,3 млрд долларов.
Об этом сообщается на сайте Центробанка РУз.
По данным банка, большая часть запасов хранится в виде монетарного золота – 19,4 млрд долларов и иностранной валюты – 12,4 млрд долларов. По состоянию на начало года показатель составлял 29,1 млрд долларов.
Ранее заместитель премьер-министра РУз Джамшид Кучкаров заявил, что за последние три года золотовалютные резервы Узбекистана увеличились на 3 млрд долларов.
«За последние 3 года в Узбекистане были проведены беспрецедентные реформы. Поэтому показатели экономического роста Узбекистана за последние годы являются одними из самых высоких в мире. Все эти высокие показатели роста подтверждаются международными экономическими и финансовыми организациями. К чему приводит такой экономический рост? Это приводит к увеличению финансово-экономической мощи страны», – сказал он.
Источник: Кабар
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