Антитела к коронавирусу найдены у кошек и собак

В Италии ученые нашли антитела к коронавирусу у кошек и собак.
Ученые изучили образцы крови свыше 1,5 тысячи животных из разных итальянских регионов. Было установлено, что у 4% из них есть антитела к коронавирусу. Исследование было опубликовано на портале открытого доступа для биологических наук bioRxiv.
По словам исследователей, количество антител в организме животных можно сопоставить с их уровнем у людей. При этом сейчас нет никаких причин полагать, что кошки и собаки являются переносчиками инфекции, как норки в Нидерландах.
Во время исследования ученые не отыскали следов РНК коронавируса у животных, однако антитела к COVID-19 обнаружили у 13 собак и 6 кошек. Среди животных вирус распространяется так же, как и среди людей, а вот о передаче к человеку, пока что сложно говорить.
Источник: centralasia.media
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