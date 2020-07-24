(Видео) В Казахстане толпа людей пыталась линчевать похитителя 5-летней девочки

Как стало известно пятилетняя девочка приехала с родными в гости из соседнего города Жезказгана и пропала днем в четверг, 23 июля.

В городе Сатпаев Карагандинской области Казахстана (в 549 км от областного центра) толпа попыталась устроить самосуд над подозреваемым в похищении пятилетней девочки. Жители города устроили «охоту на педофила» и занимались этим всю ночь. Об этом сообщает казахские СМИ.

Как стало известно пятилетняя девочка приехала с родными в гости из соседнего города Жезказгана и пропала днем в четверг, 23 июля. На ее поиски в степи и во дворы жилых многоэтажных домов отправились множество добровольцев. На улице Ердена местные дети рассказали, что видели похожую девочку в своем дворе.

Родные девочки, жители города и полицейские, как пишет Tengrinews.kz, обошли каждую квартиру в этом доме, кричали и звали девочку через громкоговоритель. В одной из квартир послышался детский крик, около 00:00 часов полицейские взяли квартиру штурмом, нашли там девочку и задержали находившегося с нею мужчину.

Девочку вынесли из дома на руках, прикрыв лицо платком, и отвезли в больницу. Местные жители несколько раз порывались проникнуть в квартиру, чтобы устроить самосуд. Возле дома собрались несколько десятков человек и потребовали выдать подозреваемого им. Натиск пришлось сдерживать полицейским с щитами, в шлемах и бронежилетах.

На место прибыли заместитель руководителя департамента полиции который призвал людей разойтись, а также имам и аким (глава администрации) города. Их уговоры не подействовали, люди стали бить окна в доме и пытаться пробиться в подъезд.

К 4:00 линчеватели передислоцировалась от дома к отделу полиции и через мегафон стали требовать выдать им предполагаемого педофила. В толпе начали распространяться слухи, что девочка находится в реанимации, а похитил ее не пожилой мужчина, а его сын, и что ребенка нашла служебная собака.

Здание отдела полиции забросали камнями и палками, а машины — зажигательными смесями, в результате несколько автомобилей сгорело. Затем у вигилантов появилась информация, что дежурный отделения пьян, а подозреваемого нет в отделе, и они собрались идти к акимату. Пресс-служба департамента полиции Карагандинской области распространила заявление, где говорится, что силы стянуты на место «для пресечения беспорядков». Обстановка в городе стабилизировалась только к утру.

Источник: media-center.kg