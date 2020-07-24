Ученые выявили набор наиболее сильных антител к коронавирусу

Американские ученые выявили набор антител к новому коронавирусу, которые способны значительно улучшить состояние больного COVID-19 на ранних стадиях, а также предотвратить риск заражения.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете в Нью-Йорке (CUIMC), передает ТАСС.
Согласно распространенным данным, ученые при работе с несколькими пациентами, больными COVID-19, смогли выделить антитела, которые, по их утверждению, являются к настоящему моменту наиболее действенными в борьбе с коронавирусом.
«Мы считаем, что пациенты в тяжелом состоянии на протяжении более долгого времени подвергались влиянию большего количества вирусных частиц, что позволило их иммунной системе выработать более сильную ответную реакцию», — подчеркнул руководитель исследования, профессор медицины в Колумбийском университете Дэвид Хо.
По словам специалистов CUIMC, эти антитела могут быть «в большом количестве» воспроизведены в виде лекарства фармацевтическими компаниями. Полученный препарат, как утверждают ученые, можно будет применять «для лечения пациентов, особенно на ранних стадиях» болезни, а также для «профилактики заболевания, в том числе у пожилых людей».
При этом они уточняют, что создание препарата на основе антител в среднем занимает меньше времени, чем создание вакцины или обычного лекарства. В сообщении указывается, что к настоящему моменту эффективность антител подтверждена несколькими испытаниями на животных, которые продолжатся в ближайшее время, чтобы впоследствии ученые могли протестировать препараты на людях.
Источник: Элгезит
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