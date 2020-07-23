В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 18703

По состоянию на 17:00 23 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 18703 (+ 172).

По данным Минздрава, 84 новых случая были обнаружены в Сурхандарьинской области, 65 в городе Ташкенте, 16 в Наманганской области и остальные 7 в Ташкентской области.

В стране выздоровело 10 002 (+130) человека с коронавирусной инфекцией (53%), 8 601 пациент проходит лечение.

Источник: centralasia.media