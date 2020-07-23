В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 18703

По состоянию на 17:00 23 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 18703 (+ 172).
По данным Минздрава, 84 новых случая были обнаружены в Сурхандарьинской области, 65 в городе Ташкенте, 16 в Наманганской области и остальные 7 в Ташкентской области.
В стране выздоровело 10 002 (+130) человека с коронавирусной инфекцией (53%), 8 601 пациент проходит лечение.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!