В Казахстане 45 тыс. больных пневмонией лежат в больницах

45 тыс. казахстанцев с пневмонией проходят лечение в условиях стационара.
Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, говорится в сообщении портала zakon.kz.
Госпитализированы за последние 20 дней 63 491 человек, получают лечение 45 тысяч пациентов в условиях стационара, - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.
Она отметила, что всего с начала 2020 года пневмонией заболели порядка 234 187 человек.
Напомним, с 1 августа в Казахстане начнут вести общую статистику по коронавирусу и пневмонии.
Источник: Кабар
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