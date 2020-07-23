Китай запустил первую миссию на Марс. Через семь месяцев ракета доберется до поверхности планеты

Ему понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты.

Крупнейшая ракета-носитель Китая «Чанчжэн-5», несущая космический зонд, взлетела в небо с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань. Запуск произошел в 12:41 по пекинскому времени. Он стал первым шагом Китая по исследованию планет Солнечной системы, сообщает агентство «Синьхуа».

Примерно через 36 минут зонд, состоящий из орбитальной станции и спускаемого модуля, был выведен на переходную орбиту Земли и Марса. Ему понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты.

Миссия получила название «Тяньвэнь-1», что переводится как «Вопросы к небу». Название происходит от поэмы, написанной древнекитайским поэтом Цай Юанем, которое символизирует стремление китайского народа к поиску истины и исследованию природы и Вселенной.

Источник: centralasia.media