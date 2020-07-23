В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.

Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Его выступление транслировали в Twitter организации, сообщает РИА Новости.

По словам Райана, несмотря на прогресс в разработке, необходимо оставаться реалистами относительно сроков получения препарата.

Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.

"Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", — сказал Райан.

Источник: Кабар