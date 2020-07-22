Трамп: ситуация с коронавирусом в США будет ухудшаться

За минувшие сутки COVID-19 унес жизни более тысячи американцев.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что ситуация с распространением коронавируса в Соединенных Штатах будет ухудшаться. Во время первого с апреля брифинга о положении с пандемией в стране Трамп рассказал о прогрессе в области разработки вакцин и способов лечения.

Трамп заявил 21 июля в Белом доме, что некоторые части Соединенных Штатов «чувствуют себя очень хорошо», и призвал американцев носить маски. Ранее Трамп в течение нескольких месяцев отказывался носить маску и продвигать ее обязательное ношение. Теперь Трамп сказал, что маски «оказывают влияние» на ситуацию с распространением вируса.

За минувшие сутки COVID-19 унес жизни более тысячи американцев. Это рекордное число с 10 июня, когда в стране тоже зарегистрировали свыше тысячи летальных исходов.

Другие государства тоже сталкиваются с всплеском заболеваемости COVID-19 и предпринимают шаги по сдерживанию распространения вируса. В Австралии жителей Мельбурна обязали носить маски на улицах. В Мексике общее число умерших перевалило за 40 тысяч. В Бразилии за сутки зарегистрировано более 41 тысячи новых случаев заражения и почти 1 400 смертей.

Источик: Азаттык