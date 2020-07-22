Число заболевших коронавирусом достигло 75 153 в Казахстане: 1685 новых случаев

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1685 заболевших коронавирусной инфекцией.
В Казахстане, по состоянию на 23:59 часов 21 июля, зарегистрированы 1685 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1685 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 743 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан - 213 / 103
город Алматы - 241 / 134
город Шымкент - 38 / 10
Акмолинская область - 54 / 28
Актюбинская область - 50 / 30
Алматинская область - 54 / 27
Атырауская область - 109 / 65
Восточно-Казахстанская область - 238 / 115
Жамбылская область - 42 / 23
Западно-Казахстанская область - 87 / 44
Карагандинская область - 175 / 79
Костанайская область - 54 / 17
Кызылординская область - 115 / 34
Мангистауская область - 49 / 18
Павлодарская область - 68 / 6
Северо-Казахстанская область - 82 / 4
Туркестанская область - 16 / 6
Всего в стране выявлено 75 153 заболевших.
Источник: Кабар
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