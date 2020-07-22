Число заболевших коронавирусом достигло 75 153 в Казахстане: 1685 новых случаев

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1685 заболевших коронавирусной инфекцией.

В Казахстане, по состоянию на 23:59 часов 21 июля, зарегистрированы 1685 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1685 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 743 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан - 213 / 103

город Алматы - 241 / 134

город Шымкент - 38 / 10

Акмолинская область - 54 / 28

Актюбинская область - 50 / 30

Алматинская область - 54 / 27

Атырауская область - 109 / 65

Восточно-Казахстанская область - 238 / 115

Жамбылская область - 42 / 23

Западно-Казахстанская область - 87 / 44

Карагандинская область - 175 / 79

Костанайская область - 54 / 17

Кызылординская область - 115 / 34

Мангистауская область - 49 / 18

Павлодарская область - 68 / 6

Северо-Казахстанская область - 82 / 4

Туркестанская область - 16 / 6

Всего в стране выявлено 75 153 заболевших.

Источник: Кабар