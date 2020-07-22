Владимир Зеленский рассказал детали разговора с захватчиком в Луцке

Все в течение где-то 9 минут разговаривали с ним, от психологов до переговорщиков.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с террористом, который удерживал 13 заложников в городе Луцк, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на офиса главы государства.
«Сначала надо было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек. Параллельно мы имели перерывы в встрече с президентом Швейцарии, использовали эти перерывы, она все понимала. Мы хотели держали все под контролем что происходит, потому что были действительно немного непонятные требования, из-за чего это происходит надо было понять. Если даже говорить о требованиях отпустит народ, затем появилась информация что заминирование идет не только этого автобуса, но еще в Луцке есть такие места.
Все в течение где-то 9 минут разговаривали с ним, от психологов до переговорщиков. Человек хотел только одного, чтобы выполнены были его требования. Предлагали сразу сделать спецоперацию, которая мы с вами не знаем чем бы закончилась. То есть это был бы штурм, быстрый я уверен что он был бы результативным, но всегда есть опасность что могут погибнуть люди. Поэтому мы посоветовались я захотел проговорить с этим человеком по телефону и попробовать иметь возможность чтобы он отпустил людей.
Меня предупредили, что он говорит со всеми 10-15 секунд. Немного больше он разговаривал с журналистом. А потом бросает трубку. Не хочет продолжать. Хочет, чтобы были выполнены все его требования.
Мы с ним говорили 7-10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненых нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит три человека и я после этого запишу видео.
После того как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло. 30-40 минут и он отпустил заложников.
Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека то ... я с такими принципами живу, жил и буду жить.
Поэтому имеем результат. Результат - все живы. Мы не боремся за рейтингами. Мы боремся за жизнь. Для меня это самая главная ценность», - сказал Зеленский.
21 июля в украинском городе Луцк вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. Он угрожал дистанционно взорвать бомбу, заложенную в другом месте.
Он добивался, чтобы представители власти записали и выложили видео, в котором признаются, что они – террористы в законе. Он также требовал еще одного видео - лично от Зеленского. Зеленский опубликовал в Facebook четырехсекундное видео, в котором выполнил требование злоумышленника и произнес фразу «Фильм «Земляне» 2005 года, смотреть всем». Позже видео было удалено.
Источник: centralasia.media
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